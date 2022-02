A Napoli riparte “Comunicare il sociale on air”: Radio Siani tra le stazioni web coinvolte (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una nuova collaborazione con tre web Radio per dare sempre più voce al Terzo settore attraverso storie, interviste e approfondimenti dal territorio dell’area metropolitana di Napoli. CSV Napoli rilancia “Comunicare il sociale on air“, il progetto che intende valorizzare il volontariato e la cittadinanza attiva tra i fruitori delle web Radio e dei podcast. Saranno affrontate periodicamente tematiche riguardanti il sociale e sarà data voce a uomini, donne e associazioni che ogni giorno sono impegnati nel sostegno alle fasce deboli e nella tutela del bene comune. L’iniziativa promossa da CSV Napoli sarà curata in collaborazione con la redazione di Comunicare il sociale, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una nuova collaborazione con tre webper dare sempre più voce al Terzo settore attraverso storie, interviste e approfondimenti dal territorio dell’area metropolitana di. CSVrilancia “ilon air“, il progetto che intende valorizzare il volontariato e la cittadinanza attiva tra i fruitori delle webe dei podcast. Saranno affrontate periodicamente tematiche riguardanti ile sarà data voce a uomini, donne e associazioni che ogni giorno sono impegnati nel sostegno alle fasce deboli e nella tutela del bene comune. L’iniziativa promossa da CSVsarà curata in collaborazione con la redazione diil, ...

