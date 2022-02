Verso Inter-Milan | coreografia anche nelle tribune centrali

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Cresce l’attesa per il derby traManca sempre meno al derby train programma per sabato pomeriggio. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, oltre alla consuetadella Curva Nord, dopo uno sciopero minacciato e ritirato (in protesta con le modalità di vendita dei biglietti), ce ne saràun’altra. Quest’ultima saràzonedello stadio. Il main partner Socios.com distribuirà infatti bandierine nerazzurre ai tifosi presenti in quel settore per un effetto coreografico e ci saràun game show prima della partita. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - RadioRossonera : Verso #InterMilan, le parole di @Oddo - SkySport : #InterMilan, le news di formazione da Appiano Gentile verso il derby #SkySport #SkySerieA #SerieA - falconhamada_90 : RT @SkySport: #InterMilan, le news su #Ibrahimovic e #Tomori verso il derby #SkySport #SkySerieA #SerieA - SkySport : #InterMilan, le news su #Ibrahimovic e #Tomori verso il derby #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter

Qualche speranza in più invece per Tomori Si vail doppio forfait in attacco per il Milanil derby con l'si sabato. Lo svedese anche oggi ha lavorato in palestra per il problema al ...Aumentano le chance di vedere Tomori fra i convocati per derby di sabato. Il difensore inglese ha fatto in gruppo per gran parte dell'allenamento. Solo palestra invece per Ibrahimovic e lavoro ...Milano, 3 feb. - Continua la preparazione del Milan verso il derby di sabato contro l'Inter. I principali dubbi di Piloli riguardano al momento Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. L'attaccante svedese ...Vediamo dunque i dati storici più curiosi e le leggende, anche fuori dal campo, connesse alla sfida tra Inter e Milan. I fratelli Baresi / Alessandro Sabattini/GettyImages Radici comuni Come spesso ...