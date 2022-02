USA-Honduras si gioca con il gelo: due calciatori sostituiti per ipotermia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le qualificazioni ai Mondiali continuano a regalare spettacolo, ma la partita tra USA e Honduras si è giocata oltre ogni limite. Per la cronaca la gara è finita sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno dallo juventino McKennie, da Zimmerman e Pulisic. La sfida è andata in scena all’Allianz Field di Saint Paul in Minnesota e le temperature hanno sfiorato i -20°, con raffiche di vento gelate. Il portiere Lopez e il centravanti Quioto, hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo con sintomi da ipotermia, in più l’allenatore Gomez ha confermato che alcuni dei suoi ragazzi avevano dovuto ricorrere alle flebo. Alcuni dei protagonisti hanno deciso di indossare un passamontagna. “È inconcepibile che una forza maggiore, in tutti i sensi, ti porti qui per giocare una partita. Non è neanche iniziata, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le qualificazioni ai Mondiali continuano a regalare spettacolo, ma la partita tra USA esi èta oltre ogni limite. Per la cronaca la gara è finita sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno dallo juventino McKennie, da Zimmerman e Pulisic. La sfida è andata in scena all’Allianz Field di Saint Paul in Minnesota e le temperature hanno sfiorato i -20°, con raffiche di vento gelate. Il portiere Lopez e il centravanti Quioto, hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo con sintomi da, in più l’allenatore Gomez ha confermato che alcuni dei suoi ragazzi avevano dovuto ricorrere alle flebo. Alcuni dei protagonisti hanno deciso di indossare un passamontagna. “È inconcepibile che una forza maggiore, in tutti i sensi, ti porti qui perre una partita. Non è neanche iniziata, ma ...

GoalItalia : Freddo polare negli Stati Uniti: due giocatori dell'Honduras alzano bandiera bianca all'intervallo ?? - CB_Ignoranza : Qualcuno ha avuto la brillante idea di far giocare in Minnesota la partita di qualificazione tra USA e Honduras. Me… - DiMarzio : #WCQ2022 | Freddo polare durante il match tra #USA e #Honduras - surfasport : ?? USA VS HONDURAS: PARTITA A -20° E 2 GIOCATORI IN IPOTERMIA ?? E’ scoppiata sul web la polemica per il match… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: A -3 da #JuventusVerona, iniziati i rientri dei sudamericani alla #Continassa: oggi si è allenato con i compagni Paulo #… -