Uomini e Donne, protagonista accusata dall’esterno. Maria: “Io non so che fare” – VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Uomini e Donne si accendono i riflettori su una corteggiatrice di Luca Salatino. Dopo alcune segnalazioni, Maria appare infastidita. Nel seguitissimo talk show di Mediaset gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. A far parlare è Eleonora, corteggiatrice di Salatino: segnalazioni dall’esterno turbano la padrona di casa. Eleonora De Fazio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Asi accendono i riflettori su una corteggiatrice di Luca Salatino. Dopo alcune segnalazioni,appare infastidita. Nel seguitissimo talk show di Mediaset gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. A far parlare è Eleonora, corteggiatrice di Salatino: segnalazioniturbano la padrona di casa. Eleonora De Fazio L'articolo proviene da Inews24.it.

