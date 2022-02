Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 14:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Amadeus continua a battere se stesso la seconda serata del festival è stata seguita in media dalle 21:50 09:10 prima dell’una da 11 milioni 320 mila spettatori e 55,8% di share seconda serata così battuto la prima sia in termini assoluti che si era la prima volta che accade Nell’era Auditel il decreto per le nuove norme anti covid riguarda la scuola lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green passo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella bozza del decreto composto da 3 articoli di legge che nelle scuole secondarie di primo grado nelle scuole secondarie di secondo grado nel sistema di istruzione e formazione professionale con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe l’attività didattica prosegue per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Amadeus continua a battere se stesso la seconda serata del festival è stata seguita in media dalle 21:50 09:10 prima dell’una da 11 milioni 320 mila spettatori e 55,8% di share seconda serata così battuto la prima sia in termini assoluti che si era la prima volta che accade Nell’era Auditel il decreto per le nuove norme anti covid riguarda la scuola lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green passo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella bozza del decreto composto da 3 articoli di legge che nelle scuole secondarie di primo grado nelle scuole secondarie di secondo grado nel sistema di istruzione e formazione professionale con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe l’attività didattica prosegue per ...

