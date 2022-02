Super Green Pass, cosa cambia con la terza dose: la guida completa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 1° febbraio è arrivata la nuova estensione all’uso del Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per l’accesso a negozi e uffici pubblici. Il Nuovo decreto Covid approvato durante il CdM del 2 febbraio ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che per chi ha ricevuto la terza dose e per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose, la durata del Super Green Pass sia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della certificazione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 1° febbraio è arrivata la nuova estensione all’uso del, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per l’accesso a negozi e uffici pubblici. Il Nuovo decreto Covid approvato durante il CdM del 2 febbraio ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che per chi ha ricevuto lae per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la, la durata delsia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della certificazione ...

