Slittino, Pechino 2022: Dominik Fischnaller ancora veloce nelle prove, ma i tedeschi si nascondono (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dominik Fischnaller si conferma pimpante anche nella prove di Slittino disputate quest’oggi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, la terza e la quarta delle sei da programma, ovvero anche le meno indicative in assoluto, perché collocate in orari diversi rispetto a quelli in cui si disputerà la gara. I tempi, rispetto a ieri, si sono alzati di qualche decimo: al pomeriggio il ghiaccio, nonostante le temperature comunque rigide, è un po’ più lento rispetto alla sera, quando si arriva anche intorno ai -10°. Come già accaduto ieri, Dominik Fischnaller ha stabilito sempre il miglior tempo assoluto nel gruppo B, sia nella terza sia nella quarta discesa, con i crono di 58?008 e 58?298. Nell’ultima prova non ha spinto più di tanto in fase di partenza. ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)si conferma pimpante anche nelladidisputate quest’oggi alle Olimpiadi Invernali di, la terza e la quarta delle sei da programma, ovvero anche le meno indicative in assoluto, perché collocate in orari diversi rispetto a quelli in cui si disputerà la gara. I tempi, rispetto a ieri, si sono alzati di qualche decimo: al pomeriggio il ghiaccio, nonostante le temperature comunque rigide, è un po’ più lento rispetto alla sera, quando si arriva anche intorno ai -10°. Come già accaduto ieri,ha stabilito sempre il miglior tempo assoluto nel gruppo B, sia nella terza sia nella quarta discesa, con i crono di 58?008 e 58?298. Nell’ultima prova non ha spinto più di tanto in fase di partenza. ...

