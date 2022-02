Serie A, ASL Napoli 2: da valutare presenza di Anguissa e Koulibaly per Napoli-Inter (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione della ASL Napoli 2 Nord, è Intervenuta a Radio Punto Nuovo parlando della situazione che vivranno i giocatori al rientro dalla Coppa d’Africa 2022: “Koulibaly e Anguissa? Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei prossimi giorni. Al rientro in Italia possiamo riconoscere un’infezione contratta all’estero, Koulibaly avrebbe un Green Pass super rafforzato vista la sua positività recente al Covid. Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione della ASL2 Nord, èvenuta a Radio Punto Nuovo parlando della situazione che vivranno i giocatori al rientro dalla Coppa d’Africa 2022: “? Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbeil riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei prossimi giorni. Al rientro in Italia possiamo riconoscere un’infezione contratta all’estero,avrebbe un Green Pass super rafforzato vista la sua positività recente al Covid. Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci ...

