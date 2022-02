Sanremo, Giusy Ferreri con “Miele” crea un atmosfera retrò: “In attesa del ritorno di un amore” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Miele è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò – dichiara Giusy Ferreri sul brano in gara al 72esimo Festival della Canzone, il suo quarto Sanremo –. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore“. Giusy Ferreri ha proposto, durante la prima e la terza serata di festival, martedi intorno alla mezzanotte e oggi per prima, l’esecuzione di Miele sul palco dell’Ariston, utilizzando in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e allo stesso tempo per trasportare da subito gli ascoltatori nel mood retrò del brano. Accanto al direttore d’orchestra, inoltre, è ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) “è una parentesi musicale romantica dal sapore– dichiarasul brano in gara al 72esimo Festival della Canzone, il suo quarto–. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’deldi un“.ha proposto, durante la prima e la terza serata di festival, martedi intorno alla mezzanotte e oggi per prima, l’esecuzione disul palco dell’Ariston, utilizzando in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e allo stesso tempo per trasportare da subito gli ascoltatori nel mooddel brano. Accanto al direttore d’orchestra, inoltre, è ...

