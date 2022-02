Sanremo 2022, scaletta terza serata: cantanti, ospiti e conduttrice (Di giovedì 3 febbraio 2022) Neanche il tempo di archiviare la seconda serata che già siamo proiettati alla terza. Sanremo 2022 sta regalando di verse sorprese. Andiamo a vedere così ci aspetta oggi. Il Festival di Sanremo 2022 continua a fare tantissimi ascolti. Le due serate che abbiamo visto hanno segnato dei record che non si vedevano da anni. Addirittura, pare, che siano iniziate a circolare le voci su un Amadeus quattro. Fonte GettyImagesLa serata di ieri ha mostrato gli altri 13 cantanti in gara. Alcune esibizioni hanno colpito nel segno mentre altre hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca. Insieme ad Amadeus c’è stata Lorena Cesarini che si è esibita in un monologo contro il razzismo. Come ospiti, invece, il comico Checco Zalone che ha ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Neanche il tempo di archiviare la secondache già siamo proiettati allasta regalando di verse sorprese. Andiamo a vedere così ci aspetta oggi. Il Festival dicontinua a fare tantissimi ascolti. Le due serate che abbiamo visto hanno segnato dei record che non si vedevano da anni. Addirittura, pare, che siano iniziate a circolare le voci su un Amadeus quattro. Fonte GettyImagesLadi ieri ha mostrato gli altri 13in gara. Alcune esibizioni hanno colpito nel segno mentre altre hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca. Insieme ad Amadeus c’è stata Lorena Cesarini che si è esibita in un monologo contro il razzismo. Come, invece, il comico Checco Zalone che ha ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - DiegoelZorro22 : RT @vaticannews_it: #3febbraio 'La #musica non la fermi, è come l'aria. Quando i messaggi sono espressi in chiave musicale, rimangono per s… - QuintoPotereV : ?? #Sanremo 2022, #Lopalco “perdona” #CheccoZalone: “Ironizzare sulla pandemia è difficile ma lui è un genio” ?? -