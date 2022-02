Salvini positivo al Covid, non sarà presente a giuramento Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. Il leader della Lega è stato tamponato prima di entrare alla Camera per il giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteoè risultatoal. Il leader della Lega è stato tamponato prima di entrare alla Camera per ildi Sergioda presidente della Repubblica. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Corriere : Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella - Adnkronos : #Salvini positivo al #Covid: tamponato prima di entrare alla Camera per il giuramento di Mattarella. - Eedaii : RT @LVDA_Acid: Dai su, non siate cattivi...anche Capitan Nutella ha qualcosa di ‘positivo’... - Mills_______ : RT @notgiorgia2: salvini positivo significa che non può andare allo stadio per il derby… attenzione ?? -