Roma | le ultime su Pellegrini in vista del Genoa

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua l’iter di recupero per Lorenzo. Dopo il riacutizzarsi della cicatrice dovuta all’infortunio al quadricipite dello scorso dicembre, il capitano dellaè atteso in campo. Oggi il giocatore si è allenato in parte in gruppo e in parte individualmente. La sua presenza per la sfida di sabato alle 15.00 all’Olimpico contro ilresta in dubbio, ma il suo rientro non è lontano. Probabile che Mourinho voglia evitare ogni rischio di altre ricadute e decida di schierarlo al massimo dalla panchina. Decisiva sarà la giornata di domani per capire meglio le condizioni del centrocampista.