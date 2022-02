Quirinale, il giuramento di Sergio Mattarella in diretta – Il video (Di giovedì 3 febbraio 2022) La liturgia laica più importante dello Stato, celebrata – con alcune eccezionalità dovute al Covid – da oltre settant’anni. Il cerimoniale che avvolge il giuramento del presidente della Repubblica è iniziato alle ore 15, quando il segretario generale della Camera è andato alla residenza di Sergio Mattarella – in questo caso il Quirinale – per accompagnarlo con una scorta di carabinieri a Montecitorio. L’arrivo tra i rintocchi della campana più alta della Camera dei deputati, poi l’ingresso in Aula per il giuramento. Da quel momento, inizia ufficialmente il settennato del presidente della Repubblica al quale viene dedicato il massimo onore delle 21 salve sparate dal cannone al Gianicolo. Alla fine del discorso alla Nazione, suonerà l’inno di Mameli e il Capo dello Stato passerà in rassegna il drappello ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) La liturgia laica più importante dello Stato, celebrata – con alcune eccezionalità dovute al Covid – da oltre settant’anni. Il cerimoniale che avvolge ildel presidente della Repubblica è iniziato alle ore 15, quando il segretario generale della Camera è andato alla residenza di– in questo caso il– per accompagnarlo con una scorta di carabinieri a Montecitorio. L’arrivo tra i rintocchi della campana più alta della Camera dei deputati, poi l’ingresso in Aula per il. Da quel momento, inizia ufficialmente il settennato del presidente della Repubblica al quale viene dedicato il massimo onore delle 21 salve sparate dal cannone al Gianicolo. Alla fine del discorso alla Nazione, suonerà l’inno di Mameli e il Capo dello Stato passerà in rassegna il drappello ...

TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubbl… - Agenzia_Ansa : QUIRINALE | Mattarella ha lasciato il Quirinale, va alla Camera per il giuramento con cui inizierà il suo secondo m… - desaiantonio : #Mattarella non è un Presidente, è IL Presidente. Il nostro. Grazie. #Quirinale #giuramento - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Quirinale, l'arrivo di Sergio Mattarella per il giuramento -