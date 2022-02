Pechino 2022, giovedì 3 febbraio: i risultati di tutte le gare in programma (Di giovedì 3 febbraio 2022) I risultati di mercoledì 2 febbraio. Cominciano le Olimpiadi di Pechino 2022 e si parte subito con il torneo di curling, specialità di doppio misto. Quattro partite previste in questa prima sessione: Svezia-Gran Bretagna, Australia-Usa, Norvegia-Rep.Ceca e Cina-Svizzera. Si parte alle 13:05 orario italiano, le 20:05 in Cina, mentre l’Italia di Stefania Constantini e Amos Mosaner esordirà nella notte tra mercoledì e giovedì contro gli Usa, ore 2:05 italiane. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL programma COMPLETO GIOVEDI 3 febbraio CURLING DOPPIO MISTO – ORE 2:05Australia-Cina Svezia-Rep.Ceca Usa-ItaliaGran Bretagna-Canada Ore 7:05Italia-Svizzera Usa-Norvegia Ore 13:05 Norvegia-Canada Svizzera-Gran ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Idi mercoledì 2. Cominciano le Olimpiadi die si parte subito con il torneo di curling, specialità di doppio misto. Quattro partite previste in questa prima sessione: Svezia-Gran Bretagna, Australia-Usa, Norvegia-Rep.Ceca e Cina-Svizzera. Si parte alle 13:05 orario italiano, le 20:05 in Cina, mentre l’Italia di Stefania Constantini e Amos Mosaner esordirà nella notte tra mercoledì econtro gli Usa, ore 2:05 italiane. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT ILCOMPLETO GIOVEDI 3CURLING DOPPIO MISTO – ORE 2:05Australia-Cina Svezia-Rep.Ceca Usa-ItaliaGran Bretagna-Canada Ore 7:05Italia-Svizzera Usa-Norvegia Ore 13:05 Norvegia-Canada Svizzera-Gran ...

