Pechino 2022, combinata nordica: Jarl Magnus Riiber positivo al Covid-19 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il norvegese Jarl Magnus Riiber è risultato positivo al test del Covid-19. Il 24enne, probabilmente il miglior combinatista di tutti i tempi, era il grande favorito per la medaglia d'oro nella gara dal trampolino normale in programma mercoledì 9 febbraio. Il fuoriclasse proverà a recuperare per la gara dal trampolino lungo in programma martedì 15 febbraio ma è una corsa contro il tempo abbastanza remota. All'ultima edizione dei Giochi, Riiber ha concluso entrambe le prove individuali a quarto posto. Amaro il commento di Riiber su Instagram: "L'oro è vostro ragazzi". Una brutta botta per le speranze di record nel medagliere per tutta la Norvegia. SportFace.

