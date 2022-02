Oncologi | verso ondata casi avanzati per ritardi da pandemia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E' allerta per l'aumento didi tumore in fase avanzata, a causa deinelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di: "Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un ...

Agenzia ANSA

E' allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di pandemia: "Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un ...... Luigi Cavanna , presidente Cipomo, Collegio italiano dei primarimedici ospedalieri; ...cui saranno concentrate le attività oncologiche ed ematologiche allo scopo di orientare la domanda...E’ allerta per l’aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di pandemia: «Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un ...Alla vigilia del World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica fotografa lo stato dell'oncologia nel Paese e avverte: "Senza un'adeguata ...