Olimpiadi Invernali | curling godereccio per l’Italia | doppia vittoria

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Una grande partenza nelleper ilazzurro che sfodera due grandi prestazioni battendo Stati Uniti e Svizzera. Stefania Costantini ed Amos Mosaner sono stati praticamente perfetti: la coppia nostrana è riuscita ad infilare due compagini forti e preparate, con gli elvetici che avevano conquistato la medaglia d’argento nel vicino 2018. Primo posto provvisorio insieme a Cina e Gran Bretagna, ora le sfide contro Norvegia e Repubblica Ceca.Invernale,tinto di tricolore Non male, davvero, l’esordio degli azzurri delin questeche si stanno svolgendo in Cina. Nel gara chiamata “doppio misto”, la Nazionale italiana ha cominciato subito alla grande. Nel primo match del round robin, ...

