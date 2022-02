Maturità, latino al classico, matematica allo scientifico. ecco le materie delle seconde prove scritte (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prende forma la seconda prova scritta della Maturità. Così come segnala La Repubblica, dovrebbe esserci latino per il liceo classico e matematica per il liceo scientifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prende forma la seconda prova scritta della. Così come segnala La Repubblica, dovrebbe esserciper il liceoper il liceo. L'articolo .

Advertising

hyukamini : latino alla maturità che bello - junieshine : è uscito latino per la seconda prova alla maturità e in classe ci siamo messi ad urlare disperati, penso che passer… - aderenzis1 : Maturità, latino al classico, matematica allo scientifico. ecco le materie delle seconde prove scritte. E le tracce… - corzunino : Maturità, latino al classico, matematica allo scientifico. ecco le materie delle seconde prove scritte. E le tracce… - SOVFTKOOK : seconda prova della maturità è uscita latino ?? povera me ?? -