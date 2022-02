Mattarella | il discorso integrale del giuramento dal dopo emergenza alla giustizia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergio. Ecco il testodelpronunciato in Parlamento per il, il secondo, nelle vesti di Presidente della Repubblica. ...

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - PaoloGentiloni : Discorso programmatico, impegnato, strategico. L’Europa, la libertà, la giustizia, la cultura, il lavoro. LA DIGNIT… - matteorenzi : Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia - FBiasin : “Durante il discorso di #Mattarella ci sono stati 55 diversi applausi dei parlamentari”. E anche oggi si sono guad… - Cristin39245341 : RT @vaticannews_it: #3febbraio Il grazie di #Mattarella a #PapaFrancesco, nel suo discorso di insediamento #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella discorso

leggi anche Sergioconfermato Presidente della Repubblica: chi l'ha votato e chi no, cosa succede adesso Le parole pronunciate daEcco la prima parte deldi,...Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, al Parlamento nel giorno del giuramento. Palazzo Montecitorio, 3 febbraio 2022. Signori Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’Aula di Montecitorio vestita ... prima di iniziare suo discorso di insediamento.Mattarella: «La Costituzione resterà il punto di riferimento della mia azione» 15:42Mattarella bis, il discorso del Presidente della Repubblica: “Una chiamata inattesa a cui non intendo sottrarmi” ...