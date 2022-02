Maneskin, un grazie speciale per Coraline: “Me l’hai fatta scrivere e vivere” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il front-man dei Maneskin emoziona i fan con una dedica speciale. Damiano condivide la genesi di Coraline che ha fatto tremare il palco di Sanremo. In occasione della prima serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il front-man deiemoziona i fan con una dedica. Damiano condivide la genesi diche ha fatto tremare il palco di Sanremo. In occasione della prima serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

GiulianiVale : RT @chetempochefa: “Dalle strade di Roma all’enorme palco dell’Eurovision. È incredibile ed è tutto merito vostro, grazie. Cambiamo la stor… - gaia__carlini : RT @AnnabeLecter: #Sanremo2022 adoro il maestro Enrico Melozzi perché nel corso di quest'anno si è fatto un suo canale youtube in cui ha ca… - AnnabeLecter : #Sanremo2022 adoro il maestro Enrico Melozzi perché nel corso di quest'anno si è fatto un suo canale youtube in cui… - VALESERE99 : RT @taradri: RIPASSINO Brividi by Mahmood & Blanco rischia di rivincere l'Eurofestival, certo non grazie al voto delle giurie e San Marino… - taradri : RIPASSINO Brividi by Mahmood & Blanco rischia di rivincere l'Eurofestival, certo non grazie al voto delle giurie e… -