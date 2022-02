Manè | gran gesto in Coppa d’Africa | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 febbraio 2022)belquello compiuto da Sadio. L’attaccante del Senegal ha pagato il biglietto aereo a 50 tifosi della sua nazionale, così da permettere loro di raggiungere lo Stadio Ahmadou Ahidjo in Camerun, dove si è svolta ieri la semifinale che ha visto trionfare proprio i Leoni della Teranga ai danni del Burkina Faso. Il giocatore del Liverpool ha annunciato poi che, dato che ilha portato bene, ripeterà il regalo anche per la finale di domenica. Il Senegal infatti aspetta la vincente della seconda semifinale tra Egitto e Camerun ed è a caccia del primo successo della sua storia nella competizione, dopo averlo sfiorato nell’ultima edizione, con la sconfitta arrivata solo in finale per mano dell’Algeria.