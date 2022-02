Lozano in Nazionale esce in barella, lussazione. Marca: può restare fuori due mesi (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovo infortunio per Lozano in Nazionale. Al 66esimo di Messico-Panama, Lozano è andato su un pallone spalla a spalla con un avversario che lo ha spinto e lo è caduto col braccio destro sotto il corpo. È uscito in barella e molto sofferente. Espn scrive che è stato portato fuori dallo stadio in ambulanza e, secondo i primi report, potrebbe aver subito una spalla lussata. Lozano è andato a combattere una palla spaccata, ma ha subito una spinta, stessa che non è stata segnata come fallo, ma al momento della caduta, la spalla e il braccio destro dell’elemento Napoli hanno preso la parte peggiore. L’edizione on line del quotidiano spagnolo Marca si lancia in una previsione che al momento pare azzardata: potrebbe restare fuori due ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovo infortunio perin. Al 66esimo di Messico-Panama,è andato su un pallone spalla a spalla con un avversario che lo ha spinto e lo è caduto col braccio destro sotto il corpo. È uscito ine molto sofferente. Espn scrive che è stato portatodallo stadio in ambulanza e, secondo i primi report, potrebbe aver subito una spalla lussata.è andato a combattere una palla spaccata, ma ha subito una spinta, stessa che non è stata segnata come fallo, ma al momento della caduta, la spalla e il braccio destro dell’elemento Napoli hanno preso la parte peggiore. L’edizione on line del quotidiano spagnolosi lancia in una previsione che al momento pare azzardata: potrebbedue ...

