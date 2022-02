L’Ascesa dei Ricordi (2021): superare la tristezza della perdita (Di giovedì 3 febbraio 2022) Titolo originale: Torn Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Documentario Casa di produzione: Lightbox, Technicolor Distribuzione: Disney Plus Durata: 1h 32min Regia: Max Lowe Sceneggiatura: Michael Harte Fotografia: Logan Schneider Montaggio: – Musiche: Danny Bensi, Saunder Jurriaans Attori: Conrad Anker, Alex Lowe, Isaac Lowe, Jennifer Lowe, Sam Lowe Il documentario del National... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Titolo originale: Torn Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Documentario Casa di produzione: Lightbox, Technicolor Distribuzione: Disney Plus Durata: 1h 32min Regia: Max Lowe Sceneggiatura: Michael Harte Fotografia: Logan Schneider Montaggio: – Musiche: Danny Bensi, Saunder Jurriaans Attori: Conrad Anker, Alex Lowe, Isaac Lowe, Jennifer Lowe, Sam Lowe Il documentario del National... Source

