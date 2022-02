Intersos: la pandemia è diseguale, anche sul fronte dei vaccini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vaccino sì o vaccino no? La verità è che ci sono milioni di persone al mondo che non hanno nemmeno la possibilità di scegliere per via di barriere e disparità all'accesso dei vaccini. Ne hanno parlato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vaccino sì o vaccino no? La verità è che ci sono milioni di persone al mondo che non hanno nemmeno la possibilità di scegliere per via di barriere e disparità all'accesso dei. Ne hanno parlato ...

Advertising

Intersos : L’intervento della viceministro @MarinaSereni al nostro evento “La #pandemia diseguale e la sfida per l’accesso ai… - RedattoreSocial : La 'pandemia disuguale' e la sfida dell'accesso al #vaccino. Report di @Intersos: a gennaio 2022 vaccinato solo il… - CesareFermi : RT @Intersos: ??I dati e i numeri del nostro lavoro in questo report sono chiari: ?? la pandemia ha accentuato le differenze e aumentato l… - Daliakhojely : RT @cooperazione_it: VM @MarinaSereni partecipa all'evento @Intersos “Pandemia diseguale. La sfida per l'accesso ai vaccini, in Italia e ne… - SamueleCofano : RT @cooperazione_it: VM @MarinaSereni partecipa all'evento @Intersos “Pandemia diseguale. La sfida per l'accesso ai vaccini, in Italia e ne… -