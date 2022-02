Infortunio Gonzalez, le condizioni dell’attaccante viola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ansia in casa Fiorentina per Nico Gonzalez, rientrato dall’Argentina con un Infortunio muscolare al polpaccio Sarà da valutare con attenzione nelle prossime ore l’Infortunio di Nico Gonzalez. L’attaccante della Fiorentina è rientrato dalla convocazione con l’Argentina con un problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto a riposo nell’allenamento odierno. Domani potrebbe anche rientrare in gruppo, ma visti i molti impegni ravvicinati contro la Lazio potrebbe anche riposare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ansia in casa Fiorentina per Nico, rientrato dall’Argentina con unmuscolare al polpaccio Sarà da valutare con attenzione nelle prossime ore l’di Nico. L’attaccante della Fiorentina è rientrato dalla convocazione con l’Argentina con un problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto a riposo nell’allenamento odierno. Domani potrebbe anche rientrare in gruppo, ma visti i molti impegni ravvicinati contro la Lazio potrebbe anche riposare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

