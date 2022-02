Il sondaggio: Mattarella molto più amato di 7 anni fa, ma male come si è giunti al bis (Di giovedì 3 febbraio 2022) Valori %. sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3319 non rispondenti) tra il e il febbraio 2022. Il campione è ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3319 non rispondenti) tra il e il febbraio 2022. Il campione è ...

Advertising

Open_gol : Come la pensano gli italiani sul Mattarella bis - NairobiParis : RT @TgLa7: Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in streaming su - TgLa7 : Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in streaming su - gianpaolag18 : RT @ZappingRadio1: Ore 18:40 a #Zapping @gloquenzi Sondaggio su #Mattarella con @Pietro_Vento commento al discorso d'insediamento del Pres… - lucia_pal : RT @ZappingRadio1: Ore 18:40 a #Zapping @gloquenzi Sondaggio su #Mattarella con @Pietro_Vento commento al discorso d'insediamento del Pres… -