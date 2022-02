Il principe William e Kate pronti al trasloco per raggiungere i Middleton e la regina Elisabetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il principe William e Kate Middleton potrebbero presto spostare il loro quartier generale più vicino al castello di Windsor. Da mesi si rincorrono le voci di un imminente trasloco dei Cambridge, che potrebbero lasciare la loro residenza attuale a Kensington Palace. Trasferirsi a Windsor sarebbe un modo per essere più vicini, secondo l’esperto, alla famiglia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilpotrebbero presto spostare il loro quartier generale più vicino al castello di Windsor. Da mesi si rincorrono le voci di un imminentedei Cambridge, che potrebbero lasciare la loro residenza attuale a Kensington Palace. Trasferirsi a Windsor sarebbe un modo per essere più vicini, secondo l’esperto, alla famiglia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : principe William Kate Middleton diventa rugbista e ruba il posto a Harry Leggi Anche Kate Middleton e il principe William incontrano il nuovo cucciolo Alfie Kate è perfetta nel suo nuovo ruolo, e non ha esitato a buttarsi nella mischia con il sorriso sulle labbra. Al ...

Kate Middleton e William se ne vanno ai Caraibi? La notizia, se confermata, sarebbe meravigliosa: Kate Middleton e il principe William in Royal Tour, insieme, ai Caraibi la prossima estate. Magari anche con . KATE MIDDLETON I media britannici lo danno quasi per scontato dopo che alcuni rappresentanti dei Cambridge ...

Kate Middleton e William se ne vanno ai... AMICA - La rivista moda donna Il royal look del giorno. Kate Middleton in posa con la borsa nello stile “Cambridge Carry” Un segreto da copiare sicuramente, ma a quanto pare suscettibile di variazioni. Perché ha usato questa tecnica in presenza dei suoceri, il principe Carlo e la moglie Camilla. La duchessa di Cambridge ...

Carole Middleton da giovane: nella vecchia foto somiglia in modo impressionante alla figlia Kate La famiglia Middleton ha letteralmente rivoluzionato la propria vita grazie a Kate. Dopo il matrimonio con il principe William, quest'ultima è diventata Duchessa, entrando a far parte della Royal ...

