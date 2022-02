Il Giuramento del Presidente Mattarella alla Camera, standing ovation dell'Aula (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 03 febbraio 2022 Il Giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla Camera e la standing ovation dell'Aula per il mandato bis. Quirinale Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 03 febbraio 2022 Ildel Capoo Stato Sergioe laper il mandato bis. Quirinale

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Montecitorio : Le campane di Palazzo Montecitorio suonano soltanto il giorno del giuramento del #PresidentedellaRepubblica. Acco… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - fcolarieti : Sergio Mattarella ha giurato in Aula alla Camera. Il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica - Livia_DiGioia : RT @fedeavvconte: Un discorso importante, temi fondamentali: dignità, uguaglianza, democrazia, partecipazione. Grande emozione per il #giur… -