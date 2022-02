Ied Torino - Sulle Alpi a disegnare lAlpine da fuori pista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) l'ne il partner del progetto di tesi del master biennale in Transportation design dello Ied diper l'anno accademico 2020-2021. Così, per il workshop immersivo che conclude il percorso di studi di 28 studenti è stata scelta una location all'altezza del compito assegnato:una crossover off the track, cioè, cioè in grado di andare anche instrada. Un design center a 2.420 metri di altitudine. Accompagnati dal coordinatore del master Michele Albera, da quello del progetto di tesi Masato Inoue, dal direttore accademico Riccardo Balbo e da quello dello IedPaola Zini, il 3 febbraio i 28 futuri designer si sono trasferiti nel rifugio La Marmotta, in Alta Val di Susa, sopra Sauze d'Oulx, ben lontani dalle distrazioni del centro ...

Advertising

SpotSchoolAward : Proseguono anche nel 2022 le presentazioni del XXI Spot School Award presso istituti ed accademie. Mercoledì 2 febb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ied Torino

Quattroruote

L'Istituto Europeo di Design, con l'intento di valorizzare l'esperienza formativa dei 28 studenti dell'ultimo anno del Master biennale in Transportation Designa.a.2020/21, ha organizzato un workshop immersivo, acme del percorso di studi, per dar loro la possibilità di condividere idee creative, di sperimentare sul campo il concetto di skills ...Nata in Croazia, ha conseguito la laurea al DAMS die il diploma in Produzione al Centro ...cinematografica e televisiva all'Università Sapienza e docente di produzione e pitching allo. ...È l’Alpine il partner del progetto di tesi del master biennale in Transportation design dello Ied di Torino per l’anno accademico 2020-2021. Così, per il workshop immersivo che conclude il percorso di ...