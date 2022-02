Hertha Berlino vs VfL Bochum: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Due squadre in lotta per la forma in Bundesliga si incontreranno venerdì 4 febbraio, quando il VfL Bochum si recherà nella capitale per affrontare l’Hertha Berlino all’Olympiastadion. I padroni di casa sono attualmente seduti 13° in classifica, due punti e due posti dietro i visitatori, ma le parti hanno ottenuto solo una vittoria in campionato tra loro finora nel 2022. Il calcio di inizio di Hertha Berlino vs VfL Bochum è previsto alle 20:30 Anteprima della partita Hertha Berlino vs VfL Bochum: a che punto sono le due squadre? Hertha Berlino Quella vittoria non è arrivata dall’Hertha, che ha ottenuto solo un punto dall’inizio dell’anno, che è arrivato da un pareggio senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Due squadre in lotta per la forma in Bundesliga si incontreranno venerdì 4 febbraio, quando il VfLsi recherà nella capitale per affrontare l’all’Olympiastadion. I padroni di casa sono attualmente seduti 13° in classifica, due punti e due posti dietro i visitatori, ma le parti hanno ottenuto solo una vittoria in campionato tra loro finora nel 2022. Il calcio di inizio divs VfLè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs VfL: a che punto sono le due squadre?Quella vittoria non è arrivata dall’, che ha ottenuto solo un punto dall’inizio dell’anno, che è arrivato da un pareggio senza ...

