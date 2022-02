Eutanasia, proposta di legge alla Camera l'8 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) La proposta di legge sull'Eutanasia verrà esaminata dall'Aula della Camera l'8 febbraio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladisull'verrà esaminata dall'Aula dellal'8. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Advertising

trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #27gennaio #Italia Riunitosi dal 24 al 26 gennaio, il Consiglio Permanente della #CEI si è detto preoccupato per l'#Ucr… - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: #27gennaio #Italia Riunitosi dal 24 al 26 gennaio, il Consiglio Permanente della #CEI si è detto preoccupato per l'#Ucr… - imusumarra : RT @vaticannews_it: #27gennaio #Italia Riunitosi dal 24 al 26 gennaio, il Consiglio Permanente della #CEI si è detto preoccupato per l'#Ucr… - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #27gennaio #Italia Riunitosi dal 24 al 26 gennaio, il Consiglio Permanente della #CEI si è detto preoccupato per l'#Ucr… - vaticannews_it : #27gennaio #Italia Riunitosi dal 24 al 26 gennaio, il Consiglio Permanente della #CEI si è detto preoccupato per l'… -