Covid, Locatelli: “Via libera all’antivirale Paxlovid, sì ai vaccini ai bimbi da 0 a 5 anni. La quarta dose? È una possibilità”. Battiston: “In tre settimane si svuoteranno le terapie intensive” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente del Css: «Le decisioni del governo? Bene sulla scuola, l’obiettivo è non avere più la Dad. Speriamo di togliere le mascherine all’aperto a fine febbraio». Figliuolo: da domani in Italia 11.200 trattamenti antivirali Pfizer» Leggi su lastampa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente del Css: «Le decisioni del governo? Bene sulla scuola, l’obiettivo è non avere più la Dad. Speriamo di togliere le mascherine all’aperto a fine febbraio». Figliuolo: da domani in Italia 11.200 trattamenti antivirali Pfizer»

