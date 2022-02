Covid | i dati | 112 691 nuovi casi e 414 morti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 112.691 icontagi daindividuati in Italia giovedì 3 febbraio, frutto di 915.337 tamponi antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile rispetto a ieri, al 12,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 414in un giorno. Le buone notizie arrivano invece dagli ospedali: sono 226 in meno rispetto a mercoledì i pazientiricoverati in area medica. Calano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: -67 il saldo tra entrate e uscite. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.