Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali 2022 oggi: orario d’inizio, tv, streaming, programma in chiaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, ha diramato l’ordine definitivo di uscita dei Paesi che sfileranno nel corso della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022. L’Italia, guidata dalla portabandiera Michela Moioli, sarà la penultima delegazione protagonista domani, venerdì 4 febbraio, alle ore 13.00 italiane. Diretta tv su Eurosport 1, in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 (come per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, ha diramato l’ordine definitivo di uscita dei Paesi che sfileranno nel corso delladelledi Pechino. L’Italia, guidata dalla portabandiera Michela Moioli, sarà la penultima delegazione protagonista domani, venerdì 4 febbraio, alle ore 13.00 italiane. Diretta tv su Eurosport 1, insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 (come per la ...

