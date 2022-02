Cdp | Giancarlo Scotti alla Direzione Immobiliare e Andrea Montanino alle Strategie Settoriali

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Cassa Depositi e Prestiti comunica cheè entrato nel gruppo con il ruolo di responsabile della. Al contempo,è stato nominato responsabile della nuovae Impatto. E’ quanto si legge in una nota di Cdp., 60 anni, laurea in economia aziendale presso l’Università Bocconi, con l’ingresso in Cdp lascia il ruolo di presidente di Prelios Sgr e di vicepresidente di Risanamento. In precedenza è stato amministratore delegato di Reale Compagnia Italiana e Generali Real Estate ed è stato Partner di Lazard & Co. con responsabilità del settore ...

Advertising

FIRSTonlineTwit : Nomine: in Cdp arriva Giancarlo Scotti nuovo direttore dell'immobiliare - FIRSTonline - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Andrea Montanino nominato capo delle strategie settoriali e impatto di Cdp, Giancarlo Scotti diventa il nuovo responsabi… - GioFaggionato : Andrea Montanino nominato capo delle strategie settoriali e impatto di Cdp, Giancarlo Scotti diventa il nuovo respo… - KinetonTech : Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha definito un pacchetto di misure per sostenere e rafforz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp Giancarlo

Agenzia askanews

... Montanino a Strategie Settoriali e Impatto Sempre per quanto riguarda altre new entry a, ci sono da registrare l'arrivo come capo della direzione Immobiliare diScotti, che lascia la ...Cassa Depositi e Prestiti () ha fatto sapere cheScotti è entrato nel gruppo con il ruolo di responsabile della Direzione Immobiliare. Al contempo, Andrea Montanino è stato nominato responsabile della nuova ...Infine, si legge nella nota, il consiglio di amministrazione di Cdp ringrazia Marco Doglio, responsabile uscente della Direzione Immobiliare, per il lavoro svolto in questi anni. TAGS Andrea Montanino ...Giancarlo Scotti, 60 anni, laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, con l’ingresso in CDP lascia il ruolo di Presidente di Prelios SGR e di Vice Presidente di Risanamento. In ...