Cassazione, non è prescritta la pena dell'ex terrorista Bergamin (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non è prescritta la pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex terrorista Luigi Bergamin, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non èladi 16 anni e 11 mesi per l'exLuigi, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e'agente ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione non Cassazione, non è prescritta la pena dell'ex terrorista Bergamin Non è prescritta la pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex terrorista Luigi Bergamin, condannato per ... Lo ha deciso la Cassazione che ha accolto il ricorso del pm Adriana Blasco contro due precedenti ...

Cassazione, non è prescritta la pena dell'ex terrorista Bergamin

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Non è prescritta la pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex terrorista Luigi Bergamin, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna (pena prescritta nel 2008), avvenuti nel '78 e '79. Lo ha deciso la Cassazione che ha accolto il ricorso del pm Adriana Blasco contro due precedenti sentenze.

