Bob, Pechino 2022: i favoriti gara per gara. Francesco Friedrich vuole la doppietta, tra le donne battaglia serrata! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, nel bob, assisteremo al “Francesco Friedrich show”? Il fuoriclasse tedesco, infatti, ha tutte le intenzioni di dominare la scena al National Sliding Centre nella Contea di Yanqing, come dopotutto ha fatto ampiamente nel corso delle ultime Coppe del Mondo, sia nel bob a 2, sia nel bob a 4. Ma, com’è ben noto, il programma del bob sotto i Cinque Cerchi vedrà anche il bob a 2 femminile e il monobob, per un calendario ricchissimo che ci regalerà grande spettacolo. Nel comparto maschile, come detto, tutto ruota attorno a Francesco Friedrich. Il trentunenne nativo di Pirna in Sassonia, arriva dalla doppietta bob a 2-bob a 4, nelle quali detta legge ormai dal 2018/19. Il tedesco, due volte oro olimpico, cercherà la consacrazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ai Giochi Olimpici invernali di, nel bob, assisteremo al “show”? Il fuoriclasse tedesco, infatti, ha tutte le intenzioni di dominare la scena al National Sliding Centre nella Contea di Yanqing, come dopotutto ha fatto ampiamente nel corso delle ultime Coppe del Mondo, sia nel bob a 2, sia nel bob a 4. Ma, com’è ben noto, il programma del bob sotto i Cinque Cerchi vedrà anche il bob a 2 femminile e il monobob, per un calendario ricchissimo che ci regalerà grande spettacolo. Nel comparto maschile, come detto, tutto ruota attorno a. Il trentunenne nativo di Pirna in Sassonia, arriva dallabob a 2-bob a 4, nelle quali detta legge ormai dal 2018/19. Il tedesco, due volte oro olimpico, cercherà la consacrazione ...

Advertising

ansacalciosport : Pechino: -2; Meyers Taylor positiva, cambia portabandiera Usa. Sarà pattinatrice Bowe a prendere posto della campio… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Campione olimpico di salto in lungo a Londra 2012, Greg Rutherford si è lanciato in una nuova impresa: l'oro a Pechino...… - Eurosport_IT : Campione olimpico di salto in lungo a Londra 2012, Greg Rutherford si è lanciato in una nuova impresa: l'oro a Pech… - horottoilvetro : RT @Tg3web: A quattro giorni dall'avvio delle Olimpiadi invernali di Pechino, l'incognita covid aleggia su atleti e personale. Segnalati va… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: A quattro giorni dall'avvio delle Olimpiadi invernali di Pechino, l'incognita covid aleggia su atleti e personale. Segnalati va… -