Ardea Dipendente senza Green pass e mascherina | “Sono no-vax” Multa e bar chiuso

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Nel corso dell’attività per il controllo amministrativo, le forze dell’ordineintervenute in un bar di viale Nuova Florida, ad, dove unanon osservava nessuna delle regole anti-Covid previste dalla legge. La donna, infatti, era al banco sprovvista di. “no-vax”, la risposta della dipendete, che è stata quindita assieme a una cliente che si è rifiutata anch’essa di indossare la. E all’atto della notifica della dovuta sospensione dell’attività per 5 giorni, come previsto dalla legge, la dipendete ha richiesto l’intervento dei carabinieri ma, con sorpresa, al loro arrivo dopo qualche breve scambio di parole, la donna si è ...

