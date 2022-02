Amici, il prof Zerbi fa il compleanno: una sorpresa da un’amica speciale (Di giovedì 3 febbraio 2022) RUDY Zerbi E GIULIA STABILE ASPETTANO INSIEME LA MEZZANOTTE DEL compleanno Il professore di Amici 21, Rudy Zerbi, il 3 Febbraio 2022 compie 53 anni. La notte del suo compleanno, l’ha trascorsa con Giulia Stabile per aspettare insieme la mezzanotte e per guardare l’esibizione di Sangiovanni al Festival di Sanremo. LEGGI ANCHE Amici 21, a sorpresa arriva un nuovo allievo: ecco di chi si tratta Nella seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, si sono esibiti due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Aka7even e Sangiovanni; il primo era uno degli allievi di Anna Pettinelli, mentre il secondo era un allievo di Rudy Zerbi. Sangiovanni, nella ventesima edizione del talent, era arrivato alla ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) RUDYE GIULIA STABILE ASPETTANO INSIEME LA MEZZANOTTE DELIlessore di21, Rudy, il 3 Febbraio 2022 compie 53 anni. La notte del suo, l’ha trascorsa con Giulia Stabile per aspettare insieme la mezzanotte e per guardare l’esibizione di Sangiovanni al Festival di Sanremo. LEGGI ANCHE21, aarriva un nuovo allievo: ecco di chi si tratta Nella seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, si sono esibiti due ex allievi della scuola didi Maria De Filippi. Si tratta di Aka7even e Sangiovanni; il primo era uno degli allievi di Anna Pettinelli, mentre il secondo era un allievo di Rudy. Sangiovanni, nella ventesima edizione del talent, era arrivato alla ...

FnDarki : @midaiwnl Pensa che dei miei amici mi hanno detto che la mia prof che ha 27 anni ha fatto una storia che annuncia lonlyfans ma non penso - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Il confronto tra la maestra Celentano e il maestro Todaro, un nuovo ingresso nella scuola, la reazione di Mattia, i cas… - cipensaziaalii : LA MIA PROF: ??ALICE?? LI ??HAI?? ASCOLTATI?? I ??RAGAZZI ??DI ??AMICI ??A ??SANREMO??? #Sanremo2022 #amemici20 - Dori97Dori9 : Vabbè ma sta votando un certo prof di amici? Non mi spiego #Sanremo2022 - iochecazzoneso : Amici domina stasera, le canzoni migliori sono o di cantanti usciti da lì o di cantanti che hanno lavorato come prof o coach #Sanremo2022 -