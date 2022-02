Volta a la Comunitat Valenciana 2022, Remco Evenepoel: “Ho dato tutto, sono davvero molto contento” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È subito dominio per Remco Evenepoel. Il belga della QuickStep-AlphaVinyl ha dato spettacolo nella prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2022 distruggendo la concorrenza in salita in vetta a Torralba del Pinar. Subito un successo per il classe 2000, che ha superato di 16” il russo Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), che si candida ovviamente al ruolo di grande favorito per il trionfo nella classifica generale. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Non conoscevamo bene il finale, perché non sapevamo cosa aspettarci. Perché dai video che avevamo visto dovevano esserci delle parti pianeggianti, ma alla fine non sono sembrate così pianeggianti. Sapevo però che la parte dove sono iniziati gli attacchi sarebbe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È subito dominio per. Il belga della QuickStep-AlphaVinyl haspettacolo nella prima tappa dellaa ladistruggendo la concorrenza in salita in vetta a Torralba del Pinar. Subito un successo per il classe 2000, che ha superato di 16” il russo Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), che si candida ovviamente al ruolo di grande favorito per il trionfo nella classifica generale. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Non conoscevamo bene il finale, perché non sapevamo cosa aspettarci. Perché dai video che avevamo visto dovevano esserci delle parti pianeggianti, ma alla fine nonsembrate così pianeggianti. Sapevo però che la parte doveiniziati gli attacchi sarebbe ...

Advertising

infoitsport : VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA in tv e streaming, ciclismo: programma e tappe - infoitsport : Volta a la Comunitat Valenciana 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Nibali, Ciccone e Ayuso - infoitsport : Volta a la Comunitat Valenciana 2022, debutto stagionale per Vincenzo Nibali. Ritrova Giulio Ciccone da avversario - infoitsport : Volta a la Comunitat Valenciana 2022, c’è molta Italia nella formazione della Astana Qazaqstan - infoitsport : Volta a la Comunitat Valenciana 2022: debutto per Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, occhio ad Ayuso ed Evenepoel -