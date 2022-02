Venerdì fino a mezzanotte vaccinazioni libere a Spirano per over 12 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Venerdì 4 Febbraio, dalle 20 alle 24, al « PalaSpirà» di Spirano, sarà organizzato un Open vax serale – over 12 - per le terze dosi ad accesso libero, senza prenotazione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 febbraio 2022)4 Febbraio, dalle 20 alle 24, al « PalaSpirà» di, sarà organizzato un Open vax serale –12 - per le terze dosi ad accesso libero, senza prenotazione.

Advertising

hashtagsicilia : #Catania, “tutti donatori tutti”: da oggi fino a venerdì raccolta straordinaria di sangue #Fratres CEM in collabora… - AFeverati : Dato che solo il pelato è contro Jess , lo abbiamo capito che gli autori ci hanno salvaguardato la ship fino ad ora… - worldernest : @dv_htdcanbf @martafana Mi spiace venerdì al mattino sono ad Alba in cantiere e il pomeriggio lavoro fino a tardi p… - _taematcha_ : @_interludewings io ho dovuto anticipare la ricerca a ieri perché fino a venerdì sono da papà, altrimenti avrei asp… - hugsmestylinson : @tuttiscappano Eh guarda anche io non so cosa dire perché io quelli che ho fatto erano tutti molecolari quindi alme… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì fino Stupro a Reggio Emilia, la chat dei ragazzi accusati: "Dice che l'abbiamo violentata" Al che un altro giovane risponde: "Siamo nella merda fino al collo'. E poi suggerisce: 'Mandala a ... ragazza di 15 anni denuncia stupro di gruppo I fatti risalgono a venerdì 28 gennaio. A scuola, un ...

Il dottor Massimo Agosti intervistato a Radio Missione Francescana Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 11.10 e' il professor Massimo Agosti , direttore del dipartimento ... - 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, ...

Meteo – Fronte freddo in arrivo tra venerdì e sabato con pioggia, neve e calo termico ma non per tutti. Ecco dove colpirà 3bmeteo Al che un altro giovane risponde: "Siamo nella merdaal collo'. E poi suggerisce: 'Mandala a ... ragazza di 15 anni denuncia stupro di gruppo I fatti risalgono a28 gennaio. A scuola, un ...Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana4 febbraio 2022 alle ore 11.10 e' il professor Massimo Agosti , direttore del dipartimento ... - 94,6 da Varesea Busto Arsizio, ...