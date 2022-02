Advertising

PianetaMilan : #Trentalange: '#Serra? Mi ha fatto piacere la reazione del #Milan - TvPuglia : #Trentalange, presidente @AIA_it, fino ad oggi aveva SOLTANTO parlato della POSSIBILITÀ che i fischietti potessero… - sportli26181512 : Trentalange: 'Serra uomo ferito. Mi ha fatto piacere la reazione del Milan': Alfredo Trentalange, ex arbitro di Ser… - LifeFoll : RT @MilanNewsit: Trentalange: 'Serra uomo ferito. Mi ha fatto piacere la reazione del Milan' - MilanNewsit : Trentalange: 'Serra uomo ferito. Mi ha fatto piacere la reazione del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange Serra

"Ibra mi ha detto: 'Ora devi reagire"racconta, l'incredulità al momento del successivo gol ...voleva sapere come stavo e come erano andate le cose. Mi ha invitato a prendermi qualche ...Un commento in merito l'ha voluto fornire anche il presidente dell'Aiache ha elogiatoe il comportamento dei giocatori rossoneri: "Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato. ...Fa ancora discutere quanto successo sul campo di San Siro in occasione della 22esima giornata di Serie A. Il Milanè passato dal vincere la gara a perderla nel giro di pochissimi minuti. Responsabile ...Sono le parole dell'arbitro Marco Serra che ha rilasciato un'intervista ... È il mio obiettivo a breve termine. Trentalange voleva sapere come stavo e come erano andate le cose.