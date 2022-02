Siena-Teramo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Siena-Teramo sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Tutto pronto allo stadio Franchi per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e gli abruzzesi. Due punti a dividere le due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica, dunque servono i tre punti a entrambe per non scivolare nelle sabbie mobili. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 2 febbraio, diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go e su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladel match valido per la ventunesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Franchi per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e gli abruzzesi. Due punti a dividere le due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica, dunque servono i tre punti a entrambe per non scivolare nelle sabbie mobili. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 2 febbraio,tv su Sky Sport,su Sky Go e su Eleven Sports. SportFace.

