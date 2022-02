**Scuola: Gissi (Cisl) 'Ffp2 inutilizzabili, elastici rotti e pezzetti di alluminio all'interno'** (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Mascherine Ffp2 difettate. Un nuovo problema ricade sulla scuola. "Hanno all'interno pezzettini di alluminio ed elastici corti che le rendono inutilizzabili". Lo riferisce all'Adnkronos la segretaria nazionale di Cisl scuola, Maddalena Gissi. Ecco una serie di messaggi pervenuti al sindacato da dirigenti scolastici che hanno ricevuto le prime forniture di Ffp2 a prezzo calmierato: "Stiamo facendo prove per indossare queste mascherine ricevute dal Ministero. Impossibile"; "Il problema è il posizionamento degli elastici. Mai visti"; "Ho provato anche io ed ho dovuto tagliare gli elastici per posizionarli diversamente, ma comunque non vanno"; "Montati male, prodotto difettato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Mascherinedifettate. Un nuovo problema ricade sulla scuola. "Hanno all'ni diedcorti che le rendono". Lo riferisce all'Adnkronos la segretaria nazionale discuola, Maddalena. Ecco una serie di messaggi pervenuti al sindacato da dirigenti scolastici che hanno ricevuto le prime forniture dia prezzo calmierato: "Stiamo facendo prove per indossare queste mascherine ricevute dal Ministero. Impossibile"; "Il problema è il posizionamento degli. Mai visti"; "Ho provato anche io ed ho dovuto tagliare gliper posizionarli diversamente, ma comunque non vanno"; "Montati male, prodotto difettato".

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Gissi (Cisl) 'Ffp2 inutilizzabili, elastici rotti e pezzetti di alluminio all'interno'** -… - orizzontescuola : Nuova quarantena scuola, Gissi (Cisl Scuola): “Distinzione fra vaccinati e non introduce altri elementi di compless… - TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'si cerca normalizzazione, ma distinzione tra vax e no vax non semplifica' -… - TecnicaScuola : Contratto mobilità, Gissi: “Le ragioni della firma della Cisl Scuola” -- - GustavoMichele6 : Quarantene scuola, Gissi (Cisl): gestione assurda, gli ordini ai dirigenti scolastici arrivano dalle Autorità sanit… -