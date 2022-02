Scuola | Giannelli presidi | ' misure Cdm vanno in giusta direzione ma ancora si deve alleggerire'

Advertising

anpcommunity : @anto_giannelli, Presidente ANP, commenta richieste del CTS al Governo ???? - CorriereUmbria : I presidi contrari alla seconda prova. Il Cts dà l'ok per nuove regole sulla quarantena #scuola #giannelli… - mlpedo : @LiceoSteam @ProfPBianchi @anpcommunity @CristinaCostar8 @aleCattaneo79 @anto_giannelli @laurascalfi @BerniniAM… - TgLa7 : #maturita2022 appello dei presidi. Secondo Antonello Giannelli (presidente Anp) tutti vogliono tornare alla normali… - infoitinterno : Scuola: Giannelli (presidi), serve una revisione delle quarantene -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Giannelli

I presidi ritraggono il momento difficile che tocca anche laitaliana, a causa della ... e il presidente dell'associazione nazionale presidi (Anp), Antonello, anch'egli dirigente ...ha commentato le novità sull'esame di maturità e la revisione delle regole per la quarantena a. Ci aspettavamo una prova scritta a ma non la seconda "Ci aspettavamo una prova scritta ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Le misure anti covid per la scuola, discusse oggi in Cdm "vanno nella direzione ... Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello ...IL CASO Scuola, le Regioni al governo: «Lasciamo in classe i. Scuola, in Dad con tre positivi. I bambini da 0 a 6 anni, secondo gli orientamenti della cabina, andranno in Dad per cinque giorni se in c ...