Scherma | Tarantino si dimette dal ruolo di ct della sciabola

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Luigisi è dimesso daldi responsabile d'armaNazionale di. "Causa l'insorgenza di motivazioni personali comunico la mia volontà dirmi con effetto immediato dalla carica di commissario tecnico", ha dettonella comunicazione in cui ha formalmente rimesso il suo mandato dopo avere informato il PresidenteFederazione Italiana, Paolo Azzi. "Ho appresovolontà didi lasciare l'incarico per motivazioni personali, che rispetto. Ne ho preso atto, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi mesi da ct - ha affermato il PresidenteFis, Paolo Azzi -. Ho condiviso con il Consiglio Federale la ...

Più realistico pensare che non avesse per nulla voglia di ritrovare, che invece l'aereo l'ha preso e ha guidato la squadra: e questo, francamente, è il paradosso di uno scenario che non ...Il Presidente della Federscherma, Paolo Azzi , ha preso atto della decisione e ha rilasciato anche lui un comunicato: ' Ho appreso della volontà didi lasciare l'incarico per motivazioni ...Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Luigi Tarantino si è dimesso dal ruolo di responsabile ... il suo mandato dopo avere informato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. "Ho appreso ...Luigi Tarantino non è più il commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola. La Federscherma ha annunciato tramite un proprio comunicato che l'allenatore campano ha rassegnato le sue dimissi ...