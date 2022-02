Sanremo, ascolti da record: Amadeus si supera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amadeus batte se stesso. Il conduttore di Sanremo, alla terza prova sul palco dell’Ariston, supera gli ascolti collezionati nelle due precedenti stagioni. Ieri 10.911.000 spettatori hanno visto il Festival, con uno share del 54.7%, meglio del 2020 e del 2021. Non solo: l’esordio dell’edizione 2022 del Festival ha raggiunto la media di share del 54%, come non accadeva dal 2005, quando a condurre Sanremo erano Paolo Bonoli, Antonella Clerici e Federica Felini. Grande soddisfazione per i vertici Rai. l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes ha commentato così il grande risultato ottenuto: “I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022)batte se stesso. Il conduttore di, alla terza prova sul palco dell’Ariston,glicollezionati nelle due precedenti stagioni. Ieri 10.911.000 spettatori hanno visto il Festival, con uno share del 54.7%, meglio del 2020 e del 2021. Non solo: l’esordio dell’edizione 2022 del Festival ha raggiunto la media di share del 54%, come non accadeva dal 2005, quando a condurreerano Paolo Bonoli, Antonella Clerici e Federica Felini. Grande soddisfazione per i vertici Rai. l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes ha commentato così il grande risultato ottenuto: “I dati di ascolto della prima serata del Festival disono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità ...

