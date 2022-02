Sanremo 2022 | Serena Bortone a Highsnob | “Perché hai il tuo nome tatuato in faccia?” La risposta inaspettata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), uno dei Big meno conosciuti di questa edizione del Festival di, si èsullail suod’arte? C’è chiaramente un motivo, ed è stato spiegato dal rapper (che si presenta con Hu e la canzone “Abbi cura di te”) a “Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai1 condotto da. “Mi trovavo in un momento cruciale della vita. Venivo da un progetto che sembrava che stesse per partire nel 2016 e poi si è arenato. Il tatuaggio inè stato un modo per non darmi un piano b”. Un po’ folle, come scelta, ammette lui. “Ma grazie a questo sono riuscito ad autocondizionarmi ed arrivare a quello che volevo, cioè scrivere e far arrivare i miei testi a più persone possibile”. ...