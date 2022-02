PV&F: Blasfemia a Sanremo, pronti a sciopero del canone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo. Pro Vita & Famiglia: «Ancora Blasfemia, pronti camion-vela intorno all’Ariston e valutiamo lo sciopero nazionale del canone Rai» – «Anche quest’anno a Sanremo va in scena il Festival nazionale della Blasfemia anticristiana, nonostante 360 milioni di cristiani perseguitati e discriminati nel mondo proprio a causa di quel battesimo che Achille Lauro (nella foto) ha vilipeso per puro sensazionalismo, e che la direzione artistica di Amadeus ha benedetto per lucrare sul sicuro effetto virale. Cosa sarebbe successo se si fosse ridicolizzato un gay pride, un rito ebraico o islamico? Giustamente il finimondo! I cristiani invece sono l’unica minoranza discriminata contro cui tutto è lecito. Ma adesso basta! Con lo scorporo del canone Rai dalla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022). Pro Vita & Famiglia: «Ancoracamion-vela intorno all’Ariston e valutiamo lonazionale delRai» – «Anche quest’anno ava in scena il Festival nazionale dellaanticristiana, nonostante 360 milioni di cristiani perseguitati e discriminati nel mondo proprio a causa di quel battesimo che Achille Lauro (nella foto) ha vilipeso per puro sensazionalismo, e che la direzione artistica di Amadeus ha benedetto per lucrare sul sicuro effetto virale. Cosa sarebbe successo se si fosse ridicolizzato un gay pride, un rito ebraico o islamico? Giustamente il finimondo! I cristiani invece sono l’unica minoranza discriminata contro cui tutto è lecito. Ma adesso basta! Con lo scorporo delRai dalla ...

