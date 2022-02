Pensioni anticipate 2022, ultime news: meglio proposta Raitano o Tridico? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue il dibattito sulle Pensioni anticipate in vista del nuovo incontro Governo –sindacati che si terrà il prossimo 7 febbraio, tra le proposte sono due quelle che continuano a tenere vivo il dibattito sul nostro sito e sui social: la proposta recente del Prof, Raitano e la proposta ormai nota del Presidente Tridico. In estrema sintesi la prima prevedrebbe una penalizzazione sulla sola parte retributiva pari al 3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 attuali, sebbene non sia stato ancora chiarito da quale età si potrebbe accedere alla quiescenza. La seconda prevedrebbe una sorta di pensione in due tranches, la prima dai 64 anni ove si percepirebbe solo la parte contributiva, a cui si aggiungerebbe dai 67 anni anche la parte retributiva. Entrambe le proposte sono parse molto ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue il dibattito sullein vista del nuovo incontro Governo –sindacati che si terrà il prossimo 7 febbraio, tra le proposte sono due quelle che continuano a tenere vivo il dibattito sul nostro sito e sui social: larecente del Prof,e laormai nota del Presidente. In estrema sintesi la prima prevedrebbe una penalizzazione sulla sola parte retributiva pari al 3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 attuali, sebbene non sia stato ancora chiarito da quale età si potrebbe accedere alla quiescenza. La seconda prevedrebbe una sorta di pensione in due tranches, la prima dai 64 anni ove si percepirebbe solo la parte contributiva, a cui si aggiungerebbe dai 67 anni anche la parte retributiva. Entrambe le proposte sono parse molto ...

